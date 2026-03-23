خام غرب تكساس الوسيط يتخطى عتبة 100 دولار للبرميل





سجّلت أسعار النفط ارتفاعا مع افتتاح التداولات الاثنين بعدما أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الحرب في إيران المتواصلة منذ 28 فبراير والتي أدت إلى عرقلة حركة نقل المحروقات عبر مضيق هرمز، ستستمر لأسابيع عدة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط المعيار الأميركي، تسليم مايو، بنسبة 1,78% ليصل إلى 100,10 دولار للبرميل. كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال، تسليم مايو أيضا، بنسبة 1,73% ليصل إلى 113,44 دولار للبرميل، بعد دقائق قليلة من بدء التداولات في بورصة شيكاغو.

في 27 فبراير، عشية الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران، كان سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 67,02 دولارا، فيما كان سعر برميل خام برنت 72,48 دولارا.

الأحد أعلنت إسرائيل أنها تتهيأ لـ"تكثيف عملياتها البرية المحدّدة" في لبنان وتتهيأ لـ"أسابيع من القتال" ضد حزب الله.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير في بيان "نستعد الآن لتكثيف العمليات البرية المحددة والغارات، وفقا لخطة منظمة. لن نتوقف قبل إبعاد التهديد من الحدود وضمان أمن طويل الأمد لسكان شمال إسرائيل".

جاء ذلك غداة تكثيف ترامب الضغط على طهران، التي أمهل قادتها ليل السبت 48 ساعة لفتح مضيق هرمز الذي يعد ممرا حيويا للامدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، وذلك رغم إشارته إلى أنه قد يخفف التصعيد في الحرب.

وقال على منصته تروث سوشال "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر تماما مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!".