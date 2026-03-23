ماسك يعرض دفع رواتب موظفي أمن المطارات وسط أزمة التمويل

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه سيتكفل بدفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل الأمريكية خلال توقفهم الثاني عن العمل دون أجر في غضون ستة أشهر، في ظل استمرار تعثر تمويل الحكومة الفيدرالية.

يستمر الجمود في ميزانية تمويل وزارة الأمن الداخلي، الجهة الأم لإدارة أمن النقل، للأسبوع الخامس على التوالي. ويوشك موظفو الأمن وغيرهم من موظفي إدارة أمن النقل على فقدان رواتبهم كاملة للمرة الثانية.

ورغم ذلك، يتعرض هؤلاء الموظفون لضغوط للحضور إلى العمل، في وقت تمتد فيه فترات الانتظار لإجراءات التفتيش في بعض المطارات إلى ساعات.

وقال إيلون ماسك في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي إكس: «أود أن أعرض دفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل خلال أزمة التمويل الحالية التي تؤثر سلباً على حياة العديد من الأمريكيين في المطارات في جميع أنحاء البلاد».

الغياب

وذكرت شركات طيران ومجموعات معنية بالسفر أن نسب الغياب بين نحو 50 ألف موظف أمن مطارات قد ترتفع مجدداً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويبلغ متوسط رواتب موظفي إدارة أمن النقل نحو 61 ألف دولار سنوياً، وفق بيانات فيدرالية، فيما بدأت مطارات تنظيم حملات لتوفير الغذاء وجمع التبرعات لدعم موظفي التفتيش في ظل الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

لا تزال الجداول الزمنية لتمويل وزارة الأمن الداخلي غير واضحة، إذ قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون، يوم الجمعة، إن المفاوضين من الحزبين ضيقوا نطاق الخلافات المتبقية بشأن التمويل، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وكان الديمقراطيون في الكونغرس قد وافقوا في فبراير على تمويل معظم مؤسسات الحكومة، مقابل حجب التمويل عن وزارة الأمن الداخلي، وذلك في أعقاب مقتل اثنين من المواطنين الأمريكيين في ولاية مينيسوتا على يد عناصر من سلطات الهجرة (آيس)، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً واحتجاجات.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن متبرعاً ثرياً قدم 130 مليون دولار للمساعدة في تغطية النقص المحتمل في رواتب العسكريين الناجم عن إغلاق الحكومة، الذي استمر 43 يوماً وكان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.