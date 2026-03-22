سريلانكا ترفع أسعار الوقود 25% بفعل تداعيات حرب الشرق الأوسط

رفعت سريلانكا أسعار الوقود بنسبة 25% الأحد، في ثاني زيادة خلال أسبوعين، مع استعداد البلاد لتداعيات إضافية للحرب في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر البنزين العادي إلى 398 روبية (1,30 دولار) لليتر الواحد، مقارنة بـ317 روبية سابقاً، فيما زاد سعر الديزل، المستخدم على نطاق واسع في النقل العام، بمقدار 79 روبية ليصل إلى 382 روبية.

وكانت الحكومة قد أقرت الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 8% في أسعار الوقود للمستهلكين، وفرضت نظام تقنين للحد من الاستهلاك.

وقال مسؤول في شركة «سيلان للبترول» إن «الزيادة الأخيرة تهدف إلى خفض استهلاك الوقود بنسبة تراوح بين 15 و20%».

وأضاف أن الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي أبلغهم الأسبوع الماضي بضرورة الاستعداد لنزاع طويل الأمد في الشرق الأوسط قد يؤثر على إمدادات الطاقة للجزيرة.

وأمر الرئيس باعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام اعتباراً من الأربعاء الماضي، داعياً أصحاب العمل إلى إعادة العمل من المنزل حيثما أمكن.

ويُعد مضيق هرمز ممراً مائياً أساسياً يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية في الظروف الطبيعية، وقد أغلقته إيران فعلياً رداً على الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدها، والتي دخلت أسبوعها الرابع.

وتستورد سريلانكا كامل احتياجاتها من النفط وتعتمد أيضاً على الفحم لتوليد الكهرباء، فيما تؤمّن منتجاتها النفطية المكررة من دول آسيوية والنفط الخام من الشرق الأوسط.

وحذّرت الحكومة من أن استمرار الحرب قد يقوّض جهود التعافي من أزمة 2022، حين تخلّفت البلاد عن سداد ديونها البالغة 46 مليار دولار قبل أن تحصل لاحقاً على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار.