أوبك تحافظ على توقعات نمو الطلب

حافظت منظمة أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2025 و2026، على الرغم من التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، وفقا للتقرير الشهري للمنظمة الذي نُشر "الاثنين"، دون الإشارة إلى التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

تعول منظمة البلدان المصدرة للنفط على نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في العام 2025، كما كان عليه الأمر الشهر الفائت.

وتقدّر المنظمة أن الاستهلاك سيكون105,1 مليون برميل يوميا، وفقا لتقريرها الذي يعيد تقييم توقعاته شهريا بناء على التطورات الاقتصادية.

وتتوقع دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن ينمو الطلب على النفط بحوالي0,2 مليون برميل يوميا في العام 2025، بينما يُتوقع أن ينمو الطلب خارج منظمة التعاون والتنمية بأكثر من1.1 مليون برميل يوميا خلال العام 2025.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط خلال العام 2026 بمقدار1.13 مليون برميل يوميا، مع نمو أقوى من دول خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (1.2 مليون برميل يوميا مقابل0.1 مليون برميل يوميا لمنطقة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي).

وقال الأمين العام لأوبك هيثم الغيص "الاثنين" في مؤتمر "طاقة آسيا" في كوالالمبور بماليزيا "لقد وصل الطلب على النفط إلى مستويات قياسية جديدة كل عام".

ولم يتطرق الأمين العام إلى مسألة تصاعد التوتر العسكري في الشرق الأوسط، بين إيران وإسرائيل والتداعيات المحتملة على إمدادات الذهب الأسود.

ومنذ "الجمعة" وبداية الضربات التي نفذتها إسرائيل وردت عليها إيران، ارتفعت أسعار النفط على خلفية المخاوف من اضطرابات في الإنتاج.



