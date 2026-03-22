برنت يواصل الصعود وسط المخاوف على الإمدادات

واصلت أسعار النفط العالمية تحقيق مكاسب ملحوظة، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية، والتي دخلت أسبوعها الثالث، في ظل حالة من القلق المتزايد بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وسجل خام برنت ارتفاعاً واضحاً خلال الأسبوع، إذ صعد من مستوى 103.14 دولارات للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي إلى 112.19 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب بنسبة 8.77 %، في مؤشر على تصاعد المخاوف من اضطرابات الإمدادات.

وفي المقابل، شهد الخام الأمريكي تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض من 98.71 دولاراً إلى 98.32 دولاراً للبرميل، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.63 %، وسط تباين في تأثير العوامل الجيوسياسية على الأسواق المختلفة.