«يونايتد إيرلاينز» الأمريكية تستعد لارتفاع أسعار النفط إلى 175 دولاراً وتضاعف كلفة الوقود السنوية

أعلنت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية للطيران عن استعداداتها لمواجهة موجة صعود محتملة في أسعار النفط، حيث تتوقع الشركة أن يصل سعر البرميل إلى 175 دولاراً، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، أن الأسعار لن تعود بالضرورة إلى مستوى 100 دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل، ما يعكس المخاطر المستمرة على تكاليف التشغيل لشركات الطيران.

وأشار كيربي في رسالة موجهة إلى موظفي الشركة الجمعة إلى أن أسعار وقود الطائرات ارتفعت بأكثر من الضعف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وأن استمرار هذه الأسعار عند مستوياتها الحالية سيكلف «يونايتد إيرلاينز» نحو 11 مليار دولار سنوياً. وأضاف أن هذه التوقعات تستند إلى أسوأ السيناريوهات، لكنه شدد على أن الاستعداد لمثل هذه الاحتمالات يضمن للشركة القدرة على إدارة التحديات المالية دون مفاجآت كبيرة.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي شهد فيه خام برنت تقلبات حادة، إذ ارتفع من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء الحرب على إيران إلى حوالي 119.50 دولاراً هذا الأسبوع. وأكد كيربي أن الشركة تعتمد سياسة احترازية قوية، حيث ترى أن الاستعداد للأسوأ هو الخيار الأنسب، معتبراً أن «هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، لكن عدم التحضير لهذا السيناريو سيكون خطأ جسيماً».

هذه الخطوات تعكس مدى تأثر شركات الطيران بالتقلبات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، وتبرز الحاجة إلى خطط استباقية لضمان استقرار العمليات التشغيلية والتخطيط المالي في بيئة متقلبة بشكل متزايد.