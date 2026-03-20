شاومي تستثمر 8,7 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات

أعلن مؤسس شركة شاومي الصينية العملاقة في مجال التكنولوجيا استثمار ما لا يقل عن 8,7 مليارات دولار في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً ضرورة تكيف جميع الشركات مع «العصر الجديد».

وشهدت الشركة، إحدى أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم، توسعاً سريعاً منذ تأسيسها عام 2011 لتشمل إنتاج السيارات الكهربائية والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية، وباتت تتطلع حالياً إلى سوق الذكاء الاصطناعي.

وقال مؤسس الشركة لي جون الخميس خلال حفل إطلاق أحدث طرازات «شاومي» من السيارات الكهربائية «اس يو 7»، «في مجال الذكاء الاصطناعي، نخطط لاستثمار ما لا يقل عن 60 مليار يوان خلال السنوات الثلاث المقبلة»، من دون تحديد أهداف الاستثمار.

وأضاف في وقت لاحق «لا شك أننا ندخل عصراً جديداً»، مؤكداً ضرورة «تبني الأفراد والشركات على حد سواء لهذا العصر من الذكاء الاصطناعي بفعالية».

وكشفت «شاومي» الخميس عن ثلاثة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، تم اختبار اثنين منها مسبقاً بشكل سري على منصة تطوير تابعة لجهة خارجية.

وقال المؤسس لي، متحدثاً عن جهود الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي «ربما حافظنا على مستوى منخفض نسبيا من الظهور الإعلامي، لكنّ تقدمنا الفعلي قد يكون أسرع بكثير مما يتصوره الناس من الخارج».

تسرّع شاومي خطواتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد أطلقت العام الماضي أول نموذج لغوي كبير لها - MiMo-V2-Flash. ويقود جهود الشركة في هذا المجال الباحث السابق في «ديب سيك» لو فولي الذي يترأس حاليا فريقا يبلغ متوسط أعمار أعضائه 25 عاما.

تنضم شاومي بذلك إلى عمالقة التكنولوجيا الصينيين الآخرين الذين يتسابقون لإطلاق أدوات وكلاء مماثلة في مجال الذكاء الاصطناعي.