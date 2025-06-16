«أدنوك» تتقدم بعرض بقيمة 18.7 مليار دولار للاستحواذ على مجموعة سانتوس الاسترالية

قدمت وحدة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عرضاً للاستحواذ على مجموعة سانتوس الأسترالية للطاقة، حيث قدّرت قيمتها بنحو 18.7 مليار دولار أمريكي، وفق ما أعلن منتج النفط والغاز الاسترالي الاثنين.

وقال مجلس إدارة سانتوس إنه يخطط للتوصية بالإجماع بعرض شركة بترول أبوظبي الوطنية للمساهمين في حال تم الاتفاق على شروط الاستحواذ.

وتقود شركة سانتوس التي تتخذ من اديلايد مقراً رئيسياً لها، عمليات في مجال الطاقة في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية والولايات المتحدة، كما أنها أحد الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال في أستراليا وآسيا.

ويبلغ عرض الاستحواذ النقدي الذي قدمته «أدنوك» 5.76 دولارات لكل سهم من أسهم سانتوس، أي ما يعادل 18.72 مليار دولار للشركة بكاملها.

والسعر المعروض للسهم يزيد بنحو 28% عن مستوى إغلاق سهم سانتوس الجمعة.

وقالت شركة سانتوس إن مجلس إدارتها «ينوي التوصية بالإجماع بأن يصوت مساهمو سانتوس لصالح الصفقة» إذا تمكنت من الاتفاق على الشروط ولم يكن هناك عرض أفضل.

وقدمت أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي عرضها عبر تحالف تقوده شركة «اكس آر جي» التابعة لها.

ويضم التحالف أيضاً شركة أبوظبي التنموية القابضة وشركة الاستثمار العالمية كارلايل.