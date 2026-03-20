«برنت» يقترب من 120 دولاراً

قلّصت أسعار النفط مكاسبها، أمس، رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في ظل استهداف إيران منشآت الطاقة في المنطقة عقب ضربة استهدفت حقل غاز بارس الجنوبي.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم مايو بنسبة 6.55% أو 7.05 دولارات إلى 114.41 دولاراً للبرميل مقلصة مكاسبها جزئياً بعدما لامست 119.13 دولاراً في وقت سابق. وزادت العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.9% أو 1.90 دولار إلى 98.40 دولاراً للبرميل، بعدما صعدت إلى 100.02 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتُهدّد الهجمات المُتصاعدة على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط بتعميق أزمة الإمدادات الناجمة عن الحرب، حيث توقفت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل. إلى ذلك، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من مارس، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة أمس.