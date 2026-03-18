109 مليارات دولار إيرادات تينسنت.. متجاوزة التوقعات

سجلت الصينية تينسنت إيرادات أعلى من التوقعات في 2025، مع زيادة استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لما كشفت عن الشركة الأربعاء، بلغت الإيرادات مستويات 75.18 مليار يوان (109 مليارات دولار) بما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 750.7 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان: حققنا معدلات نمو قوية في عام 2025، حيث ساهمت قدرات الذكاء الاصطناعي في تحسين استهداف الإعلانات ودعمت زيادة التفاعل مع ألعابنا، كما حقق نشاط الحوسبة السحابية لدينا نمواً متزايداً في الإيرادات والأرباح على نطاق واسع.

وأضاف البيان: كما أن أعمالنا الأساسية، التي تتمتع بمرونة عالية وتولد تدفقات نقدية قوية، توفر لنا الموارد اللازمة لتمويل استثماراتنا المتزايدة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استقطاب أفضل المواهب في هذا المجال وتحديث بنيتنا التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويأتي جزء كبير من إيرادات شركة Tencent من قطاع الألعاب، لكنها سعت إلى تنويع مصادر دخلها من خلال التوسع في مجالات أخرى، بما في ذلك الحوسبة السحابية.

وقد ذكرت الشركة أنها تعتزم توسيع وحدة الحوسبة السحابية الخاصة بها إلى أوروبا في عام 2025.