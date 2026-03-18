أعمال

مايكروسوفت وأمازون في مواجهة قضائية بـ50 مليار دولار

وكالات

تدرس مايكروسوفت اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من أمازون وأوبن إيه آي على خلفية صفقة سحابية ضخمة تُقدّر بنحو 50 مليار دولار، في خطوة تعكس تصاعد التنافس في سوق الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

ويتركز الخلاف حول إمكانية قيام وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون، «أمازون ويب سيرفسيس»، بتقديم منتج جديد تطوره «أوبن إيه آي» تحت اسم «فرونتير»، دون خرق اتفاق الشراكة الحصرية مع مايكروسوفت، والذي ينص على أن تمر خدمات نماذج الشركة عبر منصة «آزور».

وتسلّط هذه التطورات الضوء على احتدام المنافسة بين الشركات الكبرى للسيطرة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خاصة مع تزايد الاعتماد العالمي على التقنيات التوليدية. كما قد يشكّل أي تغيير في طبيعة الشراكات الحالية نقطة تحول مؤثرة في توازن القوى داخل السوق، ويفتح المجال أمام منافسة مباشرة بين أبرز مزوّدي الخدمات السحابية.