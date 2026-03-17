الاتحاد الأوروبي يقرر استئناف المصادقة على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

قرر الاتحاد الأوروبي، استئناف عملية المصادقة على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، فاتحاً الطريق أمام الموافقة النهائية على هذا الاتفاق الذي طال انتظاره.

وأعلن بيرند لانغه، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي والمكلف بالمفاوضات حول الملف، أن اللجنة ستصوت يوم الخميس على مشروع الاتفاق قبل إحالته إلى الجلسة العامة للمصادقة النهائية خلال الشهر الجاري أو في أبريل المقبل، مؤكداً أن "هناك أغلبية واسعة لصالح التسوية، وهو ما يمثل إشارة أوروبية حقيقية"، بالرغم من التوترات التجارية الأخيرة بين بروكسل وواشنطن.

ويأتي القرار بعد أن أضاف المشرعون بنداً يربط دخول الاتفاق حيز التنفيذ بالتزام الولايات المتحدة الكامل ببنوده، في وقت فتحت فيه واشنطن تحقيقات جديدة بشأن ممارسات الاتحاد التجاري، قد تفضي إلى فرض رسوم جمركية إضافية.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد توصلا في يوليو الماضي إلى اتفاق تلغي بروكسل بموجبه، الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الأمريكية، مقابل سقف بنسبة 15% على صادراتها الصناعية إلى السوق الأمريكية، في خطوة اعتبرتها المفوضية الأوروبية وسيلة لتجنب نزاع تجاري واسع وضمان التزامات أمريكية في مجال الأمن الأوروبي، خصوصاً فيما يتعلق بأوكرانيا.

ويُتوقع أن تسهم المصادقة على الاتفاق في تهدئة العلاقات العابرة للأطلسي التي شهدت توترات متصاعدة خلال الأشهر الماضية بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستمرار الخلافات حول السياسات التجارية، فيما حذرت المفوضية الأوروبية من أنها سترد بـ"حزم وتناسب" إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق.