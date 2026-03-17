البيت الأبيض: ناقلات النفط بدأت تتدفق ببطء عبر مضيق هرمز

قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت ‌الأبيض ​في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) اليوم الثلاثاء إن ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز وإن أفعال إيران لعرقلة حركة الملاحة في الممر المائي لم تضر بالاقتصاد الأمريكي، مجددا موقف إدارة ⁠الرئيس دونالد ترامب بضرورة انتهاء الحرب في غضون أسابيع لا أشهر.

وأضاف "نرى بالفعل أن ناقلات النفط بدأت تتدفق عبر المضيق، وأعتقد أن ‌هذا دليل على ضعف إيران".

وتابع قائلا "متفائلون جدا بأن هذا الأمر سينتهي في المدى القصير، ‌وبعد ذلك ستكون هناك تداعيات على ‌الأسعار عندما ينتهي الأمر لبضعة أسابيع، مع ‌وصول السفن إلى ‌المصافي".

وأوضح هاسيت أن هناك مخاوف من أن آسيا قد ​لا تصدر ‌نفس الكمية من ​النفط المكرر إلى الولايات ⁠المتحدة لتعويض انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط.

وقال "نرى بعض المؤشرات على أنهم قد يوقفون ذلك ​للتأكد ⁠من أن لديهم ⁠ما يكفي من الطاقة لأنفسهم. ولدينا خطة لذلك".

وأجل ترامب أمس الاثنين اجتماعه مع الرئيس ⁠الصيني شي جين بينغ للتركيز على الحرب في إيران.

وقال هاسيت إن الإجراء الأمريكي في إيران يصب في مصلحة الصين.

وأضاف "هذه حالة تتوافق فيها أهداف البلدين، حيث نريد، ‌كما تعلمون، سوق نفط عالمي مستقر... عندما تنتهي هذه الحرب، ​وهو ما سيحدث قريبا، أنا متأكد من أنهما سيجتمعان وسيكون لديهما الكثير ليتحدثا عنه، ونأمل أن يعبر الصينيون عن بعض الامتنان".