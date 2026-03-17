البيتكوين تتحرك بعنف.. ومكاسب قوية للإيثريوم

شهدت سوق العملات الرقمية حالة من التقلبات خلال تعاملات الثلاثاء، مع اقتراب عملة البيتكوين من مستوى 76 ألف دولار في الساعات الأولى من التداول، قبل أن تتراجع مجدداً إلى حدود 74 ألف دولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات على بداية موجة صعود جديدة، بعد فترة من التحركات المتذبذبة.

وسجلت البيتكوين ارتفاعاً مؤقتاً لتلامس مستوى 76 ألف دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أسابيع، مدفوعة بتزايد الطلب على الأصول الرقمية، وسط ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط. إلا أن العملة سرعان ما فقدت جزءاً من مكاسبها، لتتراجع نحو 74 ألف دولار مع عمليات جني أرباح من قبل المتعاملين.

وتأتي هذه التحركات في ظل توجه بعض المستثمرين إلى العملات الرقمية، باعتبارها ملاذاً تحوطياً في أوقات التوترات العالمية، خاصة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما دعم الطلب على البيتكوين خلال الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد العملات الرقمية الأخرى، سجلت أيثر أداءً قوياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ ارتفع سعرها بنحو 11.69 %، ليصل إلى 2358.38 دولاراً. كما صعدت سولانا بنسبة 8.18 %، إلى 95.35 دولاراً، بينما قفزت اركس آر بي (الريبل) بنحو 13.19 %، لتصل إلى 1.60 دولار.

ويشير محللون إلى أن العملات البديلة استفادت من موجة التفاؤل التي اجتاحت سوق الأصول الرقمية، إذ سجلت عدة عملات مكاسب مزدوجة الرقم خلال الأيام الأخيرة، بدعم من تدفقات استثمارية جديدة إلى صناديق العملات المشفرة، إضافة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

ويرى محللون أن مستوى 74 ألف دولار يمثل منطقة مقاومة رئيسة للبيتكوين، حيث إن اختراق هذا المستوى والثبات فوقه، قد يفتح المجال أمام موجة صعود جديدة نحو مستويات أعلى، في حين أن الفشل في الحفاظ عليه قد يدفع الأسعار إلى العودة نحو نطاق 70 ألف دولار على المدى القصير.

ورغم التقلبات الحالية، يعتقد بعض المتابعين أن السوق قد تكون في بداية مرحلة تعافٍ تدريجية، خاصة مع تزايد اهتمام المؤسسات المالية بالأصول الرقمية، وتنامي دورها كفئة استثمارية بديلة، في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.