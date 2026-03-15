وزير الطاقة الأميركي يهدّئ مواطنيه: ارتفاع أسعار النفط "ألم قصير الأمد" يجب تحمّله

حثّ وزير الطاقة الأميركي كريس رايت مواطنيه، الأحد، على تحمّل "ألم قصير الأمد" من جراء ارتفاع أسعار النفط والوقود الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأسفرت الحرب التي أطلقها الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، وردّ طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو دول المنطقة وتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالميا، وبلوغها مستويات لم تعهدها منذ أعوام.

وقال رايت في لقاء مع شبكة "ايه بي سي نيوز" الأميركية: "كان على الرئيس دونالد ترامب أن يتحرّك الآن.. لوقف قتل الجنود الأميركيين، ولوقف زعزعة استقرار المنطقة، ووضع حد لقدرة إيران على تهديد أسواق الطاقة".

وتطرق الى ارتفاع أسعار موارد الطاقة بالقول: "هذا ألم قصير الأمد للانتقال إلى وضع أفضل بكثير، حيث لن يعود بالإمكان احتجاز الشرق الأوسط كرهينة من قِبل دولة مارقة واحدة هي إيران".

ورجّح رايت أن تنتهي الحرب "في الأسابيع القليلة المقبلة، وسنرى تعافيا في إمدادات (الوقود) وانخفاضا في الأسعار بعد ذلك".

وكان ترامب قد تعهّد في حملته التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بخفض تكاليف الوقود للأميركيين. وتُعد هذه القضية محورية بالنسبة للناخبين المدعوين للاقتراع في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر.

وبحسب الاتحاد الأميركي للسيارات، زادت أسعار الوقود بنسبة 25 % في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وقال ترامب خلال الأيام الأخيرة إن سفنا حربية أميركية قد ترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، داعيا الدول الأخرى الى المشاركة في خطوة كهذه.

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي لقناة "فوكس نيوز" الأحد، إن النفط قد يعاود التدفق عبر المضيق مجددا في حال التوصل الى ترتيبات مماثلة.

وأضاف بشأن متى يمكن البدء في ذلك "ربما خلال يوم، أو خلال أسبوع".