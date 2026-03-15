"الطاقة الدولية": ضخ 412 مليون برميل من احتياطيات النفط الطارئة لدعم الأسواق العالمية

ذكرت وكالة الطاقة الدولية الأحد أن النفط من احتياطياتها الطارئة سيبدأ التدفق إلى الأسواق العالمية قريبا، مع تعهد الدول الأعضاء بتوفير 411.9 مليون برميل من النفط.
وقالت الوكالة في بيان إن الحكومات التزمت بتوفير 271.7 مليون برميل من النفط من مخزوناتها، و116.6 مليون من مخزونات الصناعة المخصصة، و23.6 مليون من مصادر أخرى.
وأشارت إلى أن 72 % من الكميات المقرر طرحها نفط خام، و28 % منتجات نفطية. وأفادت الوكالة بأن المخزونات من دول آسيا والأوقيانوس ستكون متاحة فورا، بينما ستكون المخزونات من أوروبا والأمريكتين متاحة بنهاية مارس.