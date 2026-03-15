"الطاقة الدولية": ضخ 412 مليون برميل من احتياطيات النفط الطارئة لدعم الأسواق العالمية

ذكرت وكالة ‌الطاقة ​الدولية الأحد أن النفط من احتياطياتها الطارئة سيبدأ التدفق إلى الأسواق العالمية ⁠قريبا، مع تعهد الدول الأعضاء بتوفير 411.9 مليون ‌برميل من النفط.

وقالت الوكالة في بيان ‌إن الحكومات التزمت بتوفير ‌271.7 مليون برميل ‌من النفط ‌من مخزوناتها، و116.6 مليون ​من مخزونات ‌الصناعة المخصصة، ​و23.6 مليون ⁠من مصادر أخرى.

وأشارت إلى أن ​72 % ⁠من الكميات المقرر طرحها نفط ⁠خام، و28 % منتجات نفطية. وأفادت الوكالة بأن المخزونات من دول آسيا والأوقيانوس ستكون ‌متاحة فورا، بينما ستكون ​المخزونات من أوروبا والأمريكتين متاحة بنهاية مارس.