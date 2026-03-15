3.70 دولارات متوسط سعر غالون البنزين بأميركا بزيادة 24%

قالت رابطة السيارات الأميركية يوم الأحد إن أسعار البنزين ارتفعت إلى متوسط 3.70 دولار للغالون، بزيادة 24% منذ بدء الصراع الإيراني في 28 فبراير، وهو أعلى مستوى مسجل منذ مايو 2024. يعكس هذا الارتفاع السريع مخاوف بشأن الإمدادات بسبب الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، ويشابه الزيادة التي حدثت قبل أربع سنوات مع غزو روسيا لأوكرانيا.

تسببت الاضطرابات في صادرات النفط عبر مضيق هرمز في ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، مما يثقل كاهل المستهلكين ويهدد النشاط الاقتصادي العالمي. ويعد هذا التحدي الأكبر للرئيس الأميركي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، خاصة مع وعد ترامب في 2024 بخفض تكاليف الطاقة.

قال ويليام ستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة Cardiff للإقراض للشركات الصغيرة: «الصدمات الجيوسياسية تصل إلى جيبك بسرعة، تشعر بالضغط فوراً عند ملء خزان سيارتك»، وفقاً لـ«رويترز». ويتوقع استمرار ارتفاع الأسعار مع تعرض مزيد من السفن لهجمات في مضيق هرمز وانتقال الولايات المتحدة إلى بيع بنزين الصيف الأغلى تكلفة.

أوضح دينتون سينكويغرنا، كبير محللي النفط في Oil Price Information Service، أن أسعار البنزين الفورية والجملة سجلت ارتفاعات كبيرة مؤخراً، وأن تغييرات أسعار الجملة تنعكس عادةً على أسعار محطات الوقود في اليوم التالي. وواصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها رغم اقتراح وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، مع تساؤلات حول تفاصيل التنفيذ والدول المشاركة في هذا القرار.