النفط يواصل مكاسبه للأسبوع الثاني

واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها في الأسبوع الثاني من الحرب، لتنهي العقود الآجلة لخام برنت التعاملات بثلاثة أرقام، وتحديداً عند 103.14 دولارات للبرميل عند تسوية الجمعة، مقارنة مع 92.69 دولاراً الأسبوع الماضي، مسجلة مكاسب بنسبة 11.27%.

أما العقود الآجلة للخام الأمريكي، فقد ارتفعت إلى 98.71 دولاراً للبرميل، بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 13 مارس، مقارنة مع 90.90 دولاراً في السادس من الشهر نفسه، بمكاسب 8.59%. تأتي تلك الارتفاعات في ظل الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وشهد الأسبوع عدداً من الأحداث المؤثرة في أسواق النفط، من بينها القرارات المرتبطة بكبح جماح الأسعار، بما في ذلك قرارات الإفراج عن الاحتياطيات، ومنها موافقة وكالة الطاقة الدولية على 400 مليون برميل من المخزونات.