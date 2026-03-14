الصين تعتزم تعزيز الإطار القانوني حول الذكاء الاصطناعي

أعلنت وزيرة العدل الصينية، خه رونغ، أن بلادها ستسّرع دراسة التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، إضافة إلى إعداد لوائح لإدارة المجال الجوي خلال العام الجاري.

وقالت الوزيرة إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي من خلال إطار قانوني محسّن، مؤكدة ضرورة الوقاية من المخاطر المحتملة وضمان تحقيق التوازن بين التنمية والأمن.

وأضافت رداً على سؤال من وسائل الإعلام عقب اختتام اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن تحسين بيئة الأعمال سيكون أيضاً جزءاً رئيساً من الجهود التشريعية لهذا العام، مشيرة إلى أن السلطات تعتزم صياغة لوائح لمعالجة عدد من القضايا، مثل الحمائية المحلية والعوائق غير المبررة أمام دخول السوق، والمنافسة الاستنزافية.

وتندرج هذه المبادرات ضمن استراتيجية الصين الرامية إلى دعم القطاعات الاقتصادية المستقبلية وتعزيز موقعها كقوة رائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي.