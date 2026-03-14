إيلون ماسك: إطلاق مشروع تسلا لرقائق الذكاء الاصطناعي خلال 7 أيام

قال ​إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة ‌تسلا، ​اليوم السبت إن مشروع (تيرافاب) لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي سيُطلق في غضون سبعة أيام.

وذكر ماسك ⁠العام الماضي أن تسلا ستضطر على الأرجح إلى بناء "مصنع رقائق ‌ضخم" لتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي.

وتصمم تسلا رقاقة ‌الذكاء الاصطناعي من الجيل ‌الخامس لدعم طموحاتها في ‌مجال القيادة ‌الذاتية، وعرض ماسك في الاجتماع ​السنوي للشركة العام ‌الماضي ​خطط التصنيع ⁠المحتملة.

وقال ماسك في ذلك الوقت إن الشركة ​المصنعة ⁠للسيارات ⁠الكهربائية قد تتعاون مع شركة إنتل، وأضاف "ربما سنقوم ⁠بشيء ما مع إنتل".

وتابع "لم نوقع أي اتفاقية، لكن ربما يستحق الأمر إجراء محادثات مع إنتل".