الحكومة الكورية تطبق نظاماً مؤقتاً لتسقيف أسعار الوقود

أعلنت الحكومة الكورية أمس، تطبيق نظام مؤقت لتسقيف أسعار الوقود؛ بهدف تخفيف أعباء التكاليف، وذلك في ظل مخاوف بشأن الإمدادات.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن الإعلان عن هذا الإجراء تم خلال اجتماع لفريق عمل وزاري مُكلّف بإدارة أسعار السوق، مشيرة إلى أن أسعار الوقود المحلية شهدت تقلبات.

ويتعلق الأمر بأول تطبيق لنظام تسقيف الأسعار في كوريا منذ عام 1997، وذلك استنادًا إلى بند في قانون أعمال البترول يسمح لوزير الصناعة بتحديد الحد الأقصى لسعر البيع عندما تشهد أسعار النفط تقلبات حادة تُهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وبحسب وزارة التجارة والصناعة والموارد، تحدد الحكومة الكورية بموجب نظام تحديد سقف الأسعار الحد الأقصى لأسعار المنتجات النفطية التي تُوردها مصافي النفط إلى محطات الوقود والموزعين.

وأوضحت الوزارة، أنها قررت تطبيق سقف الأسعار على إمدادات مصافي النفط، وليس على أسعار التجزئة في محطات الوقود؛ نظرًا لاختلاف أسعار التجزئة اختلافًا كبيرًا باختلاف المناطق وإستراتيجيات العمل وممارسات التشغيل في محطات الوقود.