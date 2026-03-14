«برنت» فوق 100 دولار مجدداً.. وثاني خسائر أسبوعية للذهب

محت أسعار النفط خسائرها المبكرة، أمس، وتحولت للارتفاع مرة أخرى، مع تقييم المخاوف المرتبطة بتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، والخطوات المعلنة للتخفيف من الأزمة.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم مايو 0.55% أو ما يعادل 55 سنتاً إلى 101.01 دولار للبرميل، لكن العقود في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 6%. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.35% أو 35 سنتاً إلى 96.08 دولاراً.

وتكبد الذهب خسارة أسبوعية على التوالي، إذ أدى صعود أسعار النفط إلى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة ودفع المستثمرين لبيع جزء من استثماراتهم لتغطية خسائرهم، فيما ضغط ارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية على الأسعار. وخلال التعاملات تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.64% إلى ⁠5046.61 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه نحو انخفاض أسبوعي يبلغ 1.7%.