النفط يتحول للارتفاع و«برنت» فوق 100 دولار مجدداً

محت أسعار النفط خسائرها المبكرة، أمس، وتحولت للارتفاع مرة أخرى، مع تقييم المخاوف المرتبطة بتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، والخطوات المعلنة للتخفيف من الأزمة. وخلال التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم مايو 0.55% أو ما يعادل 55 سنتًا إلى 101.01 دولار للبرميل، لكن العقود في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 6%.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.35% أو 35 سنتاً إلى 96.08 دولاراً.

وسمحت الولايات المتحدة مؤقتاً للدول بشراء النفط الروسي المحمل على السفن، في مسعى من إدارة الرئيس دونالد ترامب لتهدئة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية الناجم عن حرب إيران.

من جانبه، قال تاماس فارجا محلل النفط لدى شركة الوساطة «بي في إم» للوكالة، إن بعض شحنات الخام تمر عبر المضيق، لكن هذا لا يعني إعادة فتحه، إذ ينبغي النظر إلى انخفاض الأسعار حالياً على أنه تراجع مؤقت.

وتقيم الأسواق احتمالات تصعيد التوترات في الشرق الأوسط بشكل أكبر، بعدما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن بلاده ستضرب إيران «بقوة شديدة خلال الأسبوع المقبل».

وقال مسؤول حكومي هندي، أمس، إن ناقلة نفط ترفع العلم الهندي غادرت مضيق هرمز متجهة نحو أفريقيا، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

أسعار متقلبة

من جانبه، قال جولدمان ساكس، أمس: إنه يتوقع أن يتجاوز متوسط سعر ‌برنت 100 دولار للبرميل في مارس و85 دولاراً في أبريل، إذ لا تزال أسعار الطاقة متقلبة بسبب حرب إيران والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط ⁠والاضطرابات في مضيق هرمز.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 100.13 دولار للبرميل خلال التعاملات، وتتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 8%.

وكان السعر قد وصل الاثنين الماضي إلى 119.50 دولاراً ‌للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2022.

ويتوقع ‌جولدمان أن يتراجع سعر خام برنت تدريجياً إلى ما دون ‌70 دولاراً في وقت لاحق من العام، لكن إذا استمرت الاضطرابات التي تعصف بتدفق النفط لفترة أطول فقد تصل ⁠أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة وتنهي العام عند مستويات أعلى.

وقال جولدمان إن حدوث تعطل لمدة ⁠شهرين في ⁠مضيق هرمز الذي صار في حكم المغلق منذ بدء حرب إيران في 28 ⁠فبراير، الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي في العالم، سيدفع متوسط تقديرات أسعار برنت للربع الرابع من 71 دولاراً للبرميل إلى 93 دولاراً.

ورفع ‌جولدمان أول من أمس توقعاته لأسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط للربع الرابع من 2026 إلى 71 دولاراً من 66 دولاراً للبرميل لبرنت، و67 دولاراً للبرميل لغرب تكساس الوسيط من 62 دولاراً.