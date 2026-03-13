العملات المشفرة تقلص مكاسبها وبيتكوين فوق 71 ألف دولار

قلصت العملات المشفرة مكاسبها قليلاً، مع استمرار متابعة التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل.

وخلال التعاملات ارتفعت عملة بيتكوين الرقمية 1.41% لتصل إلى 71.462 ألف دولار، مقلصة مكاسبها قليلاً بعدما قفزت في وقت سابق بحوالي 2.6% متجاوزة حاجز 72 ألف دولار لفترة وجيزة.

وفي الوقت نفسه، صعدت الإيثريوم بنحو 1.71% لتصل إلى 2101.5 دولار، وارتفعت الريبل 3.29% عند 1.4172 دولار.

وشهدت الأسابيع الأخيرة عودة للاستثمار في البيتكوين بعد أشهر من عمليات البيع التي دفعت سعرها إلى ما يقارب نصف أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي تجاوز 126 ألف دولار، وتتجه صناديق المؤشرات المتداولة للعملة المشفرة في أمريكا نحو تسجيل تدفقات صافية للأسبوع الثالث على التوالي. (لندن - وكالات)