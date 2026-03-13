ارتفاع التضخم في فرنسا خلال فبراير

أظهرت بيانات نهائية لمكتب الإحصاء الفرنسي «إنسي»، أمس، أن تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفع بوتيرة أقل من التقديرات في فبراير الماضي.

وسجل مؤشر تضخم أسعار المستهلك نموا سنويا 0.9%، مقابل 1% وفقاً لتقديرات سابقة صدرت في 27 فبراير الماضي، وارتفعت الأسعار 0.3% في يناير و0.8 % في ديسمبر.

وتراجعت أسعار الطاقة 2.9% بعد انخفاضها 7.6%، مدفوعة بتأثير القاعدة في أسعار الكهرباء التي تراجعت بشدة في فبراير 2025.

وتراجعت أسعار البضائع المصنعة 0.2% بعد تراجعها 1.2% في يناير بسبب توقيت التخفيضات السنوية مقارنة بالعام السابق، الذي شهد عدد أكبر من أيام التخفيضات في يناير وكان عددها أقل في فبراير.

وتسارع تضخم سعر الغذاء من 1.9% إلى 2% وعلى العكس، تباطأ نمو أسعار الخدمات بصورة طفيفة من 1.7% إلى 1.6%.