ترامب يتراجع عن خطاب خفض أسعار الوقود ويصف ارتفاع النفط بأنه "إيجابي"





بعد أن أدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، غيّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من التركيز على إبقاء أسعار الطاقة منخفضة إلى تصوير ارتفاع أسعار النفط على أنه أمر إيجابي.

ويأتي هذا التحول في وقت يواجه فيه فريقه صعوبات في تقديم خطة واضحة لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، بما يسمح لناقلات النفط والغاز الطبيعي العالقة باستئناف عبورها.

وقال ترامب يوم الخميس عبر منصته للتواصل الاجتماعي: "الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم بفارق كبير، لذلك عندما ترتفع الأسعار نحقق الكثير من الأموال."

وكان ترامب قد تفاخر قبل شهر فقط، خلال خطاب حالة الاتحاد، بأن سعر البنزين بلغ 30ر2 دولار للجالون، إلا أن هذا الرقم ارتفع منذ ذلك الحين بأكثر من 50% ليصل إلى متوسط وطني قدره 60ر3 دولار للجالون، وفقا لبيانات الرابطة الأمريكية للسيارات.