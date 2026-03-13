أرباح «بي إم دبليو» تصمد أمام الرسوم الجمركية

نجحت شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات، بشكل مفاجئ، في الصمود أمام «أزمة الرسوم الجمركية» التي يعاني منها قطاع السيارات في ألمانيا.

فبينما أعلنت شركات منافسة عن تراجع كبير في الأرباح، انخفض صافي أرباح «بي إم دبليو» خلال العام الماضي بنسبة 3 % فقط، ليصل إلى نحو 7.5 مليارات يورو، وبذلك جاءت النتائج أعلى بكثير من توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون أرباحاً تقل عن 7 مليارات يورو.

غير أن الإيرادات تراجعت بنسبة 6.3 %، إلى 133 مليار يورو. وسجلت مرسيدس في عام 2025 أرباحاً بلغت 5.3 مليارات يورو، بينما بلغ صافي أرباح مجموعة فولكس فاجن الأكبر حجماً بكثير، 6.9 مليارات يورو.