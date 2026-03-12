المنظمة البحرية الدولية تعقد اجتماعاً طارئاً بشأن مضيق هرمز الأسبوع المقبل

أعلنت المنظمة ابحرية الدولية الخميس عن عقد اجتماع طارئ في مقرها بلندن يومي 18 و19 مارس، لمناقشة التهديدات التي تواجه الملاحة في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من انقطاع إمدادات الطاقة العالمية ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل حاد.

وبات مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط يوميا مغلقا فعليا على خلفية التهديدات الإيرانية.

واستهدف هجوم الخميس ناقلتي نفط قبالة العراق وأسفر عن مقتل شخص، بينما اندلع حريق في سفينة شحن بعد إصابتها بشظايا.

ودعا المرشد الإيراني الجديد مجتبى الخميس إلى "الاستمرار في استخدام ورقة إغلاق مضيق هرمز" فيما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيقاف إيران أهم من أسعار النفط.