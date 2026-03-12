وزير أمريكي: من غير المرجح وصول سعر النفط إلى 200 دولار

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس ​رايت اليوم الخميس إن من غير المرجح أن تصل أسعار النفط العالمية إلى ‌200 دولار ​للبرميل، لكن الرئيس دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة تحقق مكاسب من ارتفاع الأسعار الناجم عن تعطيل حركة المرور عبر مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران.

ومع اتساع الحرب، اشتعلت النيران في ناقلتين في ميناء عراقي إثر تعرضهما لهجوم يشتبه بأنه من زوارق إيرانية ملغومة، بينما ظلت عشرات السفن الأخرى المحملة بالنفط ⁠عالقة في ظل استمرار إغلاق المضيق.

وقفزت أسعار النفط بأكثر من تسعة بالمئة لتقترب من 100 دولار للبرميل اليوم الخميس.

وأضاف رايت لشبكة (سي.إن.إن) ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأسعار ستصل إلى 200 دولار للبرميل، وهو مستوى قال مسؤول إيراني أمس ‌الأربعاء إنه ربما يتحقق إذا استمر تصعيد الحرب "أعتقد أن ذلك غير مرجح، لكننا نركز على العملية العسكرية وحل المشكلة".

وبلغ سعر خام برنت مستويات قياسية في عام 2008 عندما ‌وصل إلى حوالي 147 دولارا للبرميل نتيجة التوتر بين الغرب وإيران ‌بشأن برنامجها النووي إلى جانب انخفاض الدولار ومخاوف التضخم.

ويتوقع محللون أن أسعار النفط ‌ستبقى مرتفعة هذه المرة بسبب الإغلاق غير ‌المسبوق لمضيق هرمز.

وقال إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري في طهران، في تصريحات موجهة إلى الولايات ​المتحدة أمس الأربعاء "استعدوا لوصول ‌سعر برميل النفط إلى ​200 دولار، لأن سعر النفط يعتمد على الأمن ⁠الإقليمي الذي زعزعتم استقراره".

وكتب ترامب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي "الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، بفارق كبير، وبالتالي عندما ترتفع أسعار النفط، نجني أرباحا طائلة".

وأضاف أنه ​يركز بشكل ⁠أكبر على منع إيران ⁠من امتلاك أسلحة نووية.

ودعا ترامب أمس الأربعاء شركات النفط إلى عبور مضيق هرمز رغم المخاطر. وقال "أعتقد أن عليهم استخدام المضيق". وردا على سؤال عما إذا كانت هناك ألغام إيرانية في ⁠المضيق، قال "لا نعتقد ذلك".

وقال رايت لشبكة (سي.إن.بي.سي) في وقت سابق اليوم إن سلاح البحرية الأمريكي ليس بوسعه مرافقة السفن عبر مضيق هرمز حاليا، لكن من "المحتمل جدا" حدوث ذلك بحلول نهاية الشهر.