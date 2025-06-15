ترامب يجني 57 مليون دولار من مبيعات عملات مشفرة

أفادت نماذج الإفصاح المالي الفيدرالية الصادرة عن البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنى أكثر من 57 مليون دولار من مبيعات رموز مشفرة، أطلقتها شركة ناشئة في مجال العملات الرقمية، أسّسها هو وأبناؤه العام الماضي. وتضمنت الوثيقة، التي تجاوزت 230 صفحة، وصادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية بتاريخ الجمعة، تفاصيل عن ممتلكات الرئيس الأمريكي، بما في ذلك الأسهم والأرباح والعقارات والمحافظ الاستثمارية.

وأظهرت الوثيقة أن ترامب، الذي خالف العُرف المتّبع خلال حملته الانتخابية الأولى عام 2016، بعدم نشر إقراراته الضريبية، قد حقق 57.4 مليون دولار من بيع رموز شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال».

وكان ترامب وأبناؤه قد أطلقوا منصة للاستثمار والإقراض في العملات الرقمية، قبيل انتخابات العام الماضي، ما أثار مخاوف من تضارب المصالح، خصوصاً بعد فوزه بالانتخابات.

وقد ربط ترامب اسمه بهذه الشركة الجديدة، وأطلق عملة رقمية تحمل اسمه، من نوع «ميم كوين» في يناير، قبل ساعات من حفل تنصيبه.

وكانت «وورلد ليبرتي فاينانشال» قد أصدرت 100 مليار رمز، خُصص منها نحو 22.5 مليار رمز لشركة «DT Marks Defi» المرتبطة بعائلة ترامب.

ومن بين أبرز هذه الخطوات، تعيين بول أتكينز –المعروف بدعمه للعملات الرقمية– على رأس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). كما أنشأ ترامب احتياطياً فيدرالياً يُعرف بـ «الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين»، بهدف مراجعة ممتلكات الحكومة من العملة الرقمية، والتي جُمعت في معظمها من خلال مصادرات قضائية، قامت بها وكالات إنفاذ القانون.

كما كشفت وثائق الإفصاح المالي عن العوائد التي تلقاها ترامب من بيع منتجات تحمل اسمه، واتفاقيات ترخيص حول العالم، إذ جنى 2.8 مليون دولار من بيع ساعات اليد، و2.5 مليون دولار من العطور والأحذية الرياضية.

وحقق نادي «مارالاغو» الذي يملكه ترامب في فلوريدا، أكثر من 50 مليون دولار من الدخل السنوي.

كما أسهمت ملاعب الغولف التابعة له في تعزيز ثروته، إذ حصل على 29.1 مليون دولار من ملعبه في «ويست بالم بيتش»، و110.4 ملايين دولار من ملعبه في ميامي. وتلقى الرئيس أيضاً دفعات تقاعدية شهرية بقيمة 6,484 دولاراً من نقابة ممثلي الشاشة (SAG).