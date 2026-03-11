الحكومة البريطانية: استئناف العبور الآمن للناقلات عبر مضيق هرمز هو الحل الدائم والحاسم

أعلنت بريطانيا ‌اليوم الأربعاء ​إسهامها بمقدار 13.5 مليون برميل من النفط في عملية سحب منسقة ⁠من الاحتياطيات الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين ‌في وكالة الطاقة الدولية مؤكدة في الوقت نفسه أن استئناف العبور الآمن للناقلات عبر مضيق هرمز هو الحل الدائم والحاسم.

وقال وزير الطاقة ‌البريطاني إد ميليباند في ‌بيان "بهذه الخطوة، تؤدي ‌المملكة المتحدة ‌دورها في العمل مع ​حلفائها ‌الدوليين ​لمعالجة اضطراب أسواق ⁠النفط".

وأوصت وكالة الطاقة الدولية اليوم ​بسحب ⁠400 مليون ⁠برميل من النفط، وهي أكبر ⁠خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط ‌الخام في ظل استمرار ​الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وقالت الحكومة البريطانية إن استئناف العبور الآمن للناقلات عبر مضيق هرمز هو الحل الدائم والحاسم.

وقالت‌ ميرسك للشحن البحري اليوم الأربعاء إن ⁠تقديراتها تشير إلى وجود كميات ‌كافية من الوقود على ‌مستوى العالم حاليا، ‌ولكن ‌هناك تفاوت ‌في توزيع الإمدادات.

وقال ​متحدث باسم ‌الشركة ​الدنمركية ⁠في بيان ​مكتوب "نعمل ⁠بشكل استباقي على ⁠إعادة توزيع ⁠الوقود لضمان استمرار تزويد السفن بالوقود عند الحاجة ‌والحفاظ على تشغيل ​شبكتنا البحرية دون انقطاع.