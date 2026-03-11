«نيو» تحقق أول أرباح فصلية على الإطلاق.. والسهم يحلق

ارتفع سهم شركة «نيو» الصينية بشكل حاد في بورصة هونج كونج، الأربعاء، مدفوعاً بتحقيق صانعة السيارات الكهربائية أول أرباح فصلية في تاريخها خلال الربع الرابع من عام 2025، ما بدد مخاوف المستثمرين بشأن ربحية القطاع الناشئ في ظل المنافسة المحتدمة.

وقفز السهم بنسبة 14 % إلى 43.50 دولار هونج كونج في ختام التعاملات، ليحقق أفضل أداء يومي منذ عام ونصف، بعدما أنهت شهادات الإيداع الأمريكية تداولات الأمس في بورصة نيويورك على ارتفاع بنسبة 15.4 % عند 5.70 دولارات.

وكشفت النتائج المالية عن صافي ربح بلغ 122.4 مليون يوان (17.5 مليون دولار) للربع المنتهي في ديسمبر، مقارنة بخسارة 7.13 مليارات يوان قبل عام، كما قفزت الإيرادات الإجمالية 75.9 % لتصل إلى 34.65 مليار يوان، مدعومة بارتفاع قياسي (+71.7 %) في تسليمات المركبات، بحسب «ماركت ووتش».

وأرجعت الشركة هذا التحول التاريخي إلى تحسن هوامش المركبات التي بلغت 18.1 %، بفضل تنوع مزيج المنتجات وانخفاض التكاليف التشغيلية، كما أسهمت العلامات التجارية الجديدة للشركة، مثل «أونفو» و«فايرفلاي»، في تعزيز حجم المبيعات الإجمالي، حيث سلمت العلامتان أكثر من 57 ألف سيارة مجتمعتين خلال الربع الرابع وحده.

وتتوقع «نيو» نمو تسليماتها في الربع الأول من 2026 بنسبة 97 % لتصل إلى 83 ألف مركبة، مع تضاعف الإيرادات لتقارب 25 مليار يوان؛ فيما أعرب الرئيس التنفيذي عن ثقته في زيادة حجم المبيعات السنوية بنسبة 50 % خلال العام الجاري.