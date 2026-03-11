الذكاء الاصطناعي يحلق بإيرادات أوراكل إلى 17.2 مليار دولار

أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية (أوراكل) عن نمو قوي في قطاع الحوسبة السحابية لديها، ما ساعد على تخفيف مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق الكبير على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

وارتفعت إيرادات أوراكل الفصلية بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 17.2 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الأرباح إلى نحو 3.7 مليارات دولار مقارنة بـ 2.94 مليار دولار في العام السابق. وأعلنت الشركة تحقيق أرباح معدلة 1.79 دولار للسهم مقابل 1.70 دولار متوقعة.

وارتفعت إيرادات عمليات أوراكل في الحوسبة السحابية بنسبة 44% على أساس سنوي خلال الربع الأخير لتصل إلى 8.91 مليارات دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين.

وقفزت أسهم الشركة بأكثر من 8% في التداول بعد ساعات السوق عقب إعلان النتائج، بينما سجلت إيرادات بنية الحوسبة السحابية ارتفاعا بنسبة 84% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار.

وتشارك أوراكل، التي يسيطر عليها إلى حد كبير الملياردير التقني لاري إليسون، في مشروع ضخم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تبلغ قيمته مئات المليارات من الدولارات بالتعاون مع شركة أوبن أي آي، مطورة برنامج شات جي بي تي.

وكانت أسهم الشركة تحت ضغط في الأشهر الأخيرة وسط شكوك المستثمرين حول ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها في نهاية المطاف.

وأشارت إلى عقود مع شركات كبرى مثل «إير فرانس-KLM»، «لوكهيد مارتن»، «سوفت بنك»، و«مايكروسوفت أكتيفجن بليزارد».

كشفت الشركة عن نيتها جمع 45 إلى 50 مليار دولار خلال السنة المالية لتوسيع قدرات البنية التحتية السحابية.

كما ارتفعت الالتزامات المستقبلية إلى 553 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف العام الماضي، مؤكدة امتلاكها رأس المال اللازم لدعم النمو.

قال المدير المالي الرئيسي في أوراكل، دوغ كيرينغ، إن نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد الأكواد سمحت بإعادة هيكلة فرق التطوير لتصبح أصغر وأكثر إنتاجية، ما يمكّن الشركة من بناء تطبيقات SaaS جديدة بتكلفة أقل.