الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة قوية خلال الربع الثالث

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية في الربع الثالث، مدعوماً إلى حد كبير بتقدم واسع النطاق في الإنفاق الاستهلاكي مع استمرار تباطؤ التضخم. وأظهر التقدير الثاني للأرقام الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 2.8% في الربع الثالث. كما نما الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد محرك النمو الأساسي للاقتصاد بنسبة 3.5%، وهو أكبر معدل هذا العام.

ويعرض تقرير الناتج المحلي الإجمالي قوة النمو الاقتصادي الذي تعرض لضغوط الأسعار المستمرة، وارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين السياسي. وبينما استقر التقدم بشأن التضخم في الآونة الأخيرة، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تنتظر الشركات والمستهلكون الأمريكيون الآن إطلاق خطته الاقتصادية في العام المقبل. وارتفع المؤشر الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي للحكومة - الدخل المحلي الإجمالي - بنسبة 2.2%، بعد وتيرة سنوية معدلة بلغت 2% في الربع الثاني.

في حين أن الناتج المحلي الإجمالي يقيس الإنفاق على السلع والخدمات، فإن مؤشر الدخل المحلي الإجمالي يقيس الدخل الناتج والتكاليف المتكبدة من إنتاج نفس السلع والخدمات. وبلغ متوسط ​​نمو المؤشرين في الربع الثالث 2.5%.

وعزز فوز ترامب صعود أسعار الأسهم، ويرجع ذلك جزئياً إلى اعتقاد العديد من المتداولين أن خطته الاقتصادية ستواصل تغذية أرباح الشركات. وتعهد الرئيس المنتخب بخفض الضرائب على الشركات وكذلك فرض تعريفات عقابية على الشحنات الصينية، بالإضافة إلى تكليف مديرين تنفيذيين في وول ستريت بقيادة وزارتي الخزانة والتجارة.

على الجانب الآخر، يشعر بعض الاقتصاديين بالقلق من أن خطط ترامب المالية ستفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم. وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن المؤشر الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي –مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي– ارتفع بمعدل سنوي غير مراجع بنسبة 1.5% في الربع الثالث.