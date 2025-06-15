جهاز بدون شاشة.. «أوبن إيه آي» تطلق ثورة تكنولوجية جديدة

أعلنت شركة أوبن إيه آي، المطورة لـ «شات جي بي تي»، تعاونها مع المصمم الأسطوري جوني إيف، الذي كان خلف تصميم أجهزة أبل الشهيرة، من أجل ابتكار جهاز جديد، يفتح الباب أمام تفاعل أكثر سلاسة وإنسانية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال إيف الرئيس السابق لقسم التصميم في أبل، إن الأجهزة الحالية، مثل الهواتف والحواسيب، لا تواكب التقدم الهائل في الذكاء الاصطناعي، وصرّح قائلاً «من المنطقي أن نفكر في ما هو أبعد من هذه المنتجات القديمة».

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لـ «أوبن إيه آي»، سام ألتمان، النموذج الأولي الذي عرضه عليه إيف بأنه «أروع قطعة تكنولوجية ستراها البشرية على الإطلاق». ورغم عدم الكشف عن تفاصيل كثيرة، أشارت تقارير أمريكية إلى أن الجهاز الجديد لن يحتوي على شاشة، ولن يكون قابلاً للارتداء كساعة أو دبوس، ما يزيد الغموض حول طبيعته، ويُثير الترقب بشأن ما يمكن أن يقدمه.

تأتي هذه الخطوة، في وقتٍ تخوض فيه شركات التكنولوجيا الكبرى سباقاً محموماً لتصميم أجهزة مخصصة للذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت «غوغل» نظارات ذكية بقدرات ذكاء اصطناعي، وتواصل «أمازون» تطوير مساعدها «أليكسا»، بينما تسير «آبل» بوتيرة أبطأ نسبياً في دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن هواتفها.

ويأتي ذلك، بعد فشل تجربة «إيه آي بين» AI Pin، الجهاز الذي أطلقته شركة «هيومين» Humane بسعر 699 دولاراً، ولم يصمد في السوق سوى أقل من عام، بسبب ضعف الإقبال، ويبدو أن شركات مثل ميتا و«أوبن إيه آي»، مستعدة لرهانات أكبر، رغم العثرات السابقة.

ويرى خبراء أن الصوت سيكون الأداة الرئيسة للتواصل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، متوقعين أن يعتمد الجهاز المنتظر من «أوبن إيه آي» على تفاعل صوتي بالكامل، دون الحاجة إلى الاتصال المستمر بالإنترنت، وذلك لأسباب تتعلق بالكفاءة والأمان وتوفير الطاقة.

ويؤكد خبراء، من بينهم أوليفييه بلانشارد، أن الحاجة أصبحت مُلحّة لحلول «محلية» بعيدة عن الاعتماد الكامل على السحابة، إذ «لا يوجد طاقة كافية في العالم لدعم التوسع اللامحدود للذكاء الاصطناعي».