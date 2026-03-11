الذهب يصعد مع تراجع الدولار

عززت أسعار الذهب مكاسبها، أمس، بالتزامن مع تراجع الدولار، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الحرب في الشرق الأوسط تقترب من نهايتها.

وخلال التعاملات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 2.3% أو 116.9 دولاراً إلى 5221.4 دولاراً للأونصة.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.35% عند 5206.89 دولارات للأونصة، وصعد السعر الفوري للبلاتين 1.5% عند 2214.95 دولاراً، بينما هبط سعر البلاديوم 1% إلى 1673.94 دولاراً.

وأيضاً ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مايو 5.44% إلى 89.105 دولاراً للأوقية، وزاد سعر التسليم الفوري 2.19% عند 88.91 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.53% عند مستوى 98.64 نقطة.

وتترقب الأسواق صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير اليوم، لبحث آفاق السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ظل ارتفاع أسعار النفط.