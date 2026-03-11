كوريا تغرم «مرسيدس» بسبب معلومات مضللة

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية، تغريم «مرسيدس بنز» 11.2 مليار وون (نحو 7.6 ملايين دولار)، بعد اتهامها بتقديم معلومات مضللة حول موردي البطاريات في بعض طرازات سياراتها الكهربائية.

وقالت الهيئة في بيان أمس، إن «مرسيدس» روجت لطرازي «EQE» و«EQS» على أنهما يستخدمان بطاريات من شركة «كاتل» الصينية، بينما أخفت أن بعض السيارات كانت مزودة ببطاريات من شركة «فاراسيس إنرجي». من جانبها، قالت وحدة «مرسيدس بنز» في كوريا، إنها تحترم قرار الهيئة لكنها تختلف مع النتائج النهائية للتحقيق، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك رفع دعوى قضائية للطعن في القرار.

وذكرت الهيئة أن التحقيق بدأ بعد حادث حريق لسيارة كهربائية من «مرسيدس» في موقف سيارات تحت الأرض بمدينة إنشيون في أغسطس 2024، حيث تبين أن البطارية المستخدمة في السيارة من إنتاج «فاراسيس إنرجي» وليس «كاتل».