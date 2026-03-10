ترامب يشتري سندات «نتفليكس» وسط صراع الاستحواذ على «وارنر براذرز»

كشفت بيانات الإفصاح الحكومية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اشترى سندات تتجاوز قيمتها 1.1 مليون دولار في شركة «نتفليكس» خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بالتزامن مع منافسة شركة البث و«باراماونت سكاي دانس» للاستحواذ على «وارنر براذرز ديسكفري».

وجرت صفقتا شراء يومي 12 و16 ديسمبر، في وقت كانت فيه الإدارة الأمريكية تثير تساؤلات علنية حول مدى توافق الصفقة مع قوانين مكافحة الاحتكار، وتضغط على «نتفليكس» لإقالة عضو مجلس الإدارة سوزان رايس، وفقاً لما نقلته «رويترز».

وبحسب البيانات الصادرة عن «إل إس إي جي»، اشترى ترامب سندات «نتفليكس» بأسعار تراوحت بين 1.03 و1.04 دولار لكل دولار من قيمتها الاسمية، وهي سندات تستحق في نوفمبر 2029 بفائدة 5.375%.