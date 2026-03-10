إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بلا منازع

تصدّر رجل الأعمال إيلون ماسك، وهو أكبر المساهمين في شركة "تيسلا" للمركبات الكهربائية و"سبايس اكس" للملاحة الفضائية وشبكة "اكس" للتواصل الاجتماعي و"اكس ايه آي" للذكاء الاصطناعي، قائمة "فوربس" لأغنى أثرياء العالم متقدما بأشواط على غيره من أصحاب المليارات.

وباتت ثروته تقدّر بـ839 مليار دولار، في مقابل 342 مليارا قبل عام.

وتعدّ ثروته أكثر بثلاث مرّات مما يملك معا ثاني أغنى رجلين في العالم هما مؤسسا "غوغل" لاري بايج (257 مليارا) وسيرغي برين (237 مليارا).

وبحسب مجلّة "فوربس" المعروفة بقائمتها هذه لأصحاب أكبر الثروات، بات العالم يضمّ 3428 مليارديرا، أي أكثر بـ400 شخص من العام الماضي. وهم يملكون معا ثروة بمقدار 20100 مليار دولار، في مقابل 16100 قبل سنة.