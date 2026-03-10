الأسواق العالمية تتفاعل مع تصريحات ترامب حول قرب انتهاء حرب إيران

تفاعلت الأسواق العالمية بسرعة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن اقتراب نهاية حرب إيران، حيث شهدت مؤشرات الأسهم والنفط والعملات تحركات ملحوظة مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.

وتراجع سعر النفط خلال التداولات إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس الأمريكي من مستوى 83 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت الأسعار قد قفزت في الأيام الماضية بفعل التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

وفي أسواق الأسهم، عززت المؤشرات الأمريكية مكاسبها، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1%، بينما صعد مؤشر ناسداك 100 بنحو 1.5% مع تزايد التوقعات بقرب انتهاء النزاع وتراجع المخاطر الجيوسياسية.

في المقابل، تراجع مؤشر بلومبيرغ للدولار إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة، في إشارة إلى تحول بعض المستثمرين بعيداً عن الأصول الآمنة مع تحسن التوقعات بشأن استقرار الأسواق.

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب، إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل في بعض الفترات، ما أثار مخاوف من تأثيرات تضخمية على الاقتصاد العالمي قبل أن تعود الأسعار للتراجع مع توقعات بانحسار التصعيد.