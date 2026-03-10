خسائر الذهب تتعمق بضغط من ارتفاع الدولار

عمقت أسعار الذهب خسائرها بضغط من ارتفاع الدولار، في ظل توقعات بأن الفيدرالي قد يضطر لإبقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة مع تزايد الضغوط التضخمية.

وخلال التعاملات تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.15% أو 58.2 دولاراً إلى 5099.4 دولاراً للأونصة، وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 1.50% عند 5090.72 دولاراً، في حين ارتفع السعر الفوري لكل من البلاتين 0.35% عند 2142.5 دولاراً، وللبلاديوم 1.06% إلى 1642.7 دولاراً للأونصة.

وزادت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مايو 0.1% إلى 84.46 دولاراً للأوقية، في حين استقر سعر التسليم الفوري عند 84.29 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسة 0.35% عند مستوى 99.33 نقطة.