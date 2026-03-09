الاتحاد الأوروبي مستعد لـ"تعزيز" عمليات حماية مسارات الشحن في الشرق الأوسط

قال الاتحاد الأوروبي الإثنين إنه مستعد لتعزيز عملياته البحرية في الشرق الأوسط من أجل حماية مسارات الشحن، وذلك إثر محادثات أجراها قادته.

وكان الاتحاد الأوروبي يدرس تعزيز مهمته البحرية في البحر الأحمر منذ أدت ضربات أميركية-إسرائيلية ضد إيران إلى إشعال فتيل حرب إقليمية أوسع نطاقا، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأبدى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "انفتاحهما" على تعزيز هذه العمليات من أجل "استجابة أفضل للوضع".

وأجرى كوستا وفون دير لايين محادثات عبر الفيديو مع قادة دول المنطقة بما فيها الإمارات والبحرين والعراق والأردن ولبنان وقطر والسعودية وسوريا وتركيا.

ويعبر مضيق هرمز نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية للنفط المنقول بحرا.

ويقود الاتحاد الأوروبي مهمتين دفاعيتين في المنطقة هما "أتلانتا" لمكافحة القرصنة البحرية، و"أسبيدس" لحماية السفن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وتتّخذ "أسبيدس" التي تقود عملياتها إيطاليا، مقرّا في اليونان، وتضم حاليا ثلاث سفن حربية هي فرنسية ويونانية وإيطالية.

أما مهمة "أتلانتا" فتضم سفينتين، واحدة في عُمان وأخرى في جيبوتي.

وحضّ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس القادة الأوروبيين على "تدعيم هذه العملية (أسبيدس) بمزيد من القطع البحرية".

وقال "قلّة منا تشارك حاليا، لكن علينا أن نبرز التضامن الأوروبي على نحو ملموس".

تصريحات ميتسوتاكيس جاءت لدى زيارته قبرص الإثنين رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ماكرون إن فرنسا ستساهم في مهمة أسبيدس "على المدى الطويل" بفرقاطتين إضافيتين.