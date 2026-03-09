مجموعة السبع تمتنع عن استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية لخفض أسعار النفط

امتنعت دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى عن اللجوء إلى استخدام الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية بهدف خفض أسعار النفط التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق العالمية.

وجاء هذا الموقف في ظل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في أسواق الطاقة، حيث فضلت دول المجموعة عدم السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية في المرحلة الحالية، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار.

وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، وتُعد من أبرز القوى الاقتصادية التي تؤثر قراراتها في توازن أسواق الطاقة العالمية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار النفط تقلبات حادة، مدفوعة بتوترات الشرق الأوسط واضطرابات الإمدادات، ما يزيد الضغوط على الحكومات للبحث عن أدوات توازن بين استقرار السوق وحماية احتياطياتها الاستراتيجية.