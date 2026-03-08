اليابان تطلب إعفاء صادراتها من الرسوم الأمريكية



طلبت اليابان من الولايات المتحدة ضمانات بعدم وضع طوكيو في موقف غير مواتٍ بموجب إجراءات الرسوم الجمركية الجديدة التي تدرسها واشنطن، داعية إلى عدم تطبيق رسوم محتملة 15 % على السلع اليابانية.



وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا إنه قدم هذا الطلب خلال اجتماع استمر ساعتين في واشنطن مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، موضحاً أنه أطلع الصحفيين على تفاصيل اللقاء بعد انتهائه.



جاءت هذه التحركات بعدما أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بعض الرسوم الجمركية الرئيسية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض رسم شامل جديد 10 % قد يرتفع إلى 15 %.

وأدى هذا القرار إلى زيادة حالة عدم اليقين عالمياً بشأن الاتفاقات التجارية التي أبرمت العام الماضي ومستويات الرسوم التي يواجهها المستوردون حالياً.

وأوضح أكازاوا أن الحكومتين أكدتا التزامهما باتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه العام الماضي، والذي أرسى تعرفة أساسية بنسبة 15 % على معظم الواردات اليابانية. وكانت الرسوم السابقة تبلغ 27.5 % على السيارات اليابانية، فيما كانت واشنطن قد هددت في البداية بفرض رسوم تصل إلى 25 % على معظم السلع الأخرى.