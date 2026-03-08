النفط يحقق مكاسب أسبوعية قياسية

قفزت أسعار النفط بقوة خلال الأسبوع الأول من مارس، مدفوعة بتصاعد الحرب ومخاوف الأسواق من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 27.88 % (أكبر مكسب أسبوعي منذ 2020) خلال الأسبوع لتصل إلى 92.69 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله الخام القياسي العالمي منذ عام 2023.

كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعاً أكبر، إذ قفزت بنسبة 36.63 % لتصل إلى 90.90 دولاراً للبرميل، مسجلة بذلك أكبر مكسب أسبوعي لها منذ بدء تداولها في عام 1983.

وتعكس هذه القفزة غير المسبوقة حجم الصدمة التي تلقتها أسواق الطاقة مع دخول عامل الحرب المباشرة في حسابات العرض والطلب العالمية.