هل تقترب أسعار النفط من 100 دولار؟





قفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي هذا الأسبوع بنسبة 36% لتصل إلى نحو 90.9 دولاراً للبرميل، في أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدء تسجيل البيانات عام 1983.

ويرى عدد من المحللين، وفق تقرير "وول ستريت جورنال"، أن وصول الأسعار إلى مستوى 100 دولار للبرميل بات احتمالاً قريباً إذا استمر اضطراب الإمدادات.

وجاءت هذه الارتفاعات في ظل تهديد إيران الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، ما أدى إلى تباطؤ صادرات النفط والغاز عبر هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية.

كما انعكس التصعيد سريعاً على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، حيث ارتفع متوسط سعر الديزل بنحو 51 سنتاً للغالون خلال أسبوع واحد، بينما ارتفعت أسعار البنزين بنحو 32 سنتاً. وتشير تقديرات شركة «غاز بادي» إلى أن الأمريكيين ينفقون حالياً نحو 122 مليون دولار إضافية يومياً على البنزين مقارنة بالأسبوع الماضي.

ويرى خبراء الطاقة أن تأثير الأزمة لن يتوقف عند أسعار الوقود، بل قد يمتد إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد، بما في ذلك النقل الجوي والتصنيع والبناء وسلاسل توريد السلع والمنتجات التي تعتمد على النقل عبر البلاد.

من جانبه، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن «الأمريكيين لا يحبون الأسعار المرتفعة أبداً»، لكنه أشار إلى أن تأثير الأزمة قد يبقى محدوداً إذا كان الصراع قصير الأمد، موضحاً أن الولايات المتحدة تدخل هذه المرحلة في ظل مستويات قياسية من إنتاج النفط.

ومع ذلك، يحذر محللون من أن استمرار الحرب لفترة أطول قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى ويزيد خطر تباطؤ الاقتصاد العالمي، خصوصاً إذا استمرت التهديدات للملاحة والطاقة في الخليج.