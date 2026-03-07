تقرير الوظائف يضغط على «وول ستريت»

تراجعت الأسهم الأمريكية، أمس، مع تقييم المستثمرين في «وول ستريت» لبيانات أظهرت ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، ومتابعة تطورات الصراع في الشرق الأوسط.

وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.9% أو 896 نقطة إلى 47060 نقطة، كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.5% إلى 6727 نقطة، وانخفض «ناسداك» المركب بنسبة 1.6% إلى 22393 نقطة. ويتخوف المستثمرون من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة في الولايات المتحدة، ويدفع الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.