النفط يواصل الارتفاع.. وخام برنت فوق 94 دولاراً

عززت أسعار النفط مكاسبها بشكل كبير، الجمعة، بضغط من المخاوف المرتبطة بتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، لتتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 2020.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو 9.20% أو ما يعادل 7 دولارات إلى 94.11 دولاراً للبرميل، وقفزت أسعار عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 11.45% أو 9.34 دولاراً عند 90.35 دولاراً.

وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنحو 29% هذا الأسبوع، مسجلةً أكبر قفزة منذ مايو 2020، كما ارتفع خام "نايمكس" بأكثر من 35%، وهو أفضل أداء منذ أبريل 2020.

وأشار "جولدمان ساكس" في مذكرة، إلى خطر تجاوز سعر خام "برنت" مستوى 100 دولار للبرميل في حال استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز لخمسة أسابيع.

من جانبه، حذّر وزير الطاقة القطري "سعد بن شريدة الكعبي" من أن توقف صادرات النفط من دول الخليج خلال أسابيع قد يدفع أسعار الخام إلى نحو 150 دولاراً للبرميل.