أبل تتوسع بسوق الكمبيوتر المحمول «الرخيص»

كشفت أبل عن «ماك بوك نيو»، وهو جهاز كمبيوتر محمول جديد بسعر منخفض، ⁠يبدأ من 599 دولاراً.

يأتي ذلك في محاولة لتوسيع نطاق انتشارها في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية الحساسة للأسعار، في الوقت الذي يواجه فيه منافسوها نقصاً في إمدادات رقائق الذاكرة، بحسب رويترز.

يمثل الجهاز الجديد أحد أقوى محاولات أبل للمنافسة في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية منذ سنوات. وسيعمل «ماك بوك نيو» بشريحة «إيه 18 برو»، وهي المعالج نفسه الذي ظهر لأول مرة في طرز (آيفون ⁠16 برو)، الذي أنتجته الشركة في 2024.

و«ماك بوك نيو» ليس أول تجارب أبل في هذا النطاق السعري. فقد صنعت الشركة «ماك بوك إير» بسعر 699 دولاراً، باستخدام الشريحة «إم 1»، التي ⁠ظهرت لأول مرة في 2020، بعد سحب الطرز الأخرى المزودة بهذه الشريحة.

ويستهدف «ماك بوك نيو» بشكل مباشر مستخدمي أجهزة «كروم بوك»، التي تعمل بنظام غوغل، وأجهزة ويندوز ⁠الأقل سعراً.

وفي خضم أزمة عالمية في رقائق الذاكرة، يأتي جهاز «ماك بوك نيو» مزوداً بذاكرة موحدة سعة ثمانية غيغابايت فقط، أي نصف سعة 16 غيغابايت في جهاز «ماك بوك»، الذي يعمل بشريحة «إم 4»، وأقل من 12 غيغابايت في «آيفون 17 برو».

وأطلقت أبل هذا الأسبوع الهاتف «آيفون 17 إي»، بسعر 599 دولاراً، مع سعة تخزين أساسية أعلى، وحدثت مجموعة «ماك بوك إير وبرو» بشرائح «إم 5» جديدة، وتكوينات قياسية بذاكرة أكبر، في محاولة للدفاع عن حصتها في السوق، في ظل المنافسة الشديدة في سوق الهواتف الذكية، وتراجع سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية، التي تتأثر بارتفاع تكاليف الذاكرة.