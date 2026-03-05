مورغان ستانلي يعتزم الاستغناء عن 2500 موظف

يعتزم بنك «مورغان ستانلي» خفض نحو 3% من إجمالي قواه العاملة في مختلف قطاعات أعماله حول العالم، في خطوة تأتي ضمن مراجعة استراتيجية للوظائف تشمل مجالات الاستثمار والتداول وإدارة الثروات، بحسب تقرير.

ووفقاً لما نقلته «بلومبرغ» عن مصادر على دراية بالأمر الخميس، ستطال عمليات التسريح الموظفين في المكاتب الأمامية والخلفية على حد سواء، ويرتبط القرار بتقييمات الأداء الفردي، بالإضافة إلى تغييرات في أولويات العمل واستراتيجيات التوزيع الجغرافي للموظفين.

ويقدر حجم التخفيضات بنحو 2500 عامل من إجمالي موظفي البنك البالغ عددهم حوالي 83 ألف موظف، وتأتي بعد عام حقق فيه البنك صافي دخل قياسياً، وشهد رفع الراتب السنوي للمدير التنفيذي تيد بيك، بنسبة 32%.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتعزيز الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف، وسط بيئة مالية عالمية تشهد تقلبات متزايدة وتحديات في أسواق رأس المال.

وكان البنك قد تقدم بطلب رسمي للحصول على ترخيص لتأسيس وحدة ائتمان جديدة كي يتمكن من تقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية وتداولها بشكل مباشر.

وقال البنك إنه تقدم بالطلب إلى مكتب مراقب العملة الأمريكي في 18 فبراير، وإن الوحدة الجديدة ستحمل اسم «مورغان ستانلي ديجيتال تراست»، لإجراء عمليات التداول وتسهيل خدمات «التخزين - Staking» لمتعامليها من المستثمرين.